الولايات المتحدة تبحث مع الأوروبيين أمن مضيق هرمز

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن المناقشات كانت في السابق تُخطط ضمن مؤتمر دولي تنظمه .وجاء في تقرير الوكالة أن " الأمريكية تخطط للقاء نظرائها الأوروبيين بعد إبرام الصفقة، لمناقشة التنسيق بشأن ما يسمى بمهمة تأمين الملاحة (في مضيق هرمز)".وكانت أعلنت سابقا عن عملها مع الجانب لإنشاء ممر مؤقت للملاحة عبر وإزالة الألغام بشكل مشترك من المسار، كما اتفقت على مواصلة النقاش بشأن إنشاء ممر دائم للملاحة عبر المضيق المغلق حاليا.وكان الرئيس الأمريكي قد كتب سابقا على منصة "تروث سوشيال" حول إزالة أو تفجير الألغام في مضيق هرمز.