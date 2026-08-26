غداً.. رئيس وزراء قطر يزور طهران.. هذا ما سيبحثه

وأوضح بقائي أن هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات الإيرانية القطرية المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد السلام والأمن في المنطقة.وأشاد بقائي "بجهود في الأشهر الأخيرة للمساعدة في منع تصعيد التوترات في المنطقة عقب العدوان الأمريكي والصهيوني على ".وأكد أن رئيس وزراء قطر سيناقش مع المسؤولين الإيرانيين سبل مواصلة جهود الوساطة القطرية ومبادراتها، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.وفي وقت سابق، أكدت الخارجية القطرية استمرار جهودها الدبلوماسية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني بهدف إعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض، وفق ما صرح به المتحدث باسم .