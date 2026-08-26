روسيا تعلن قصف أهداف في ميناء أوكراني

وجاء في بيان الوزارة: "تم استهداف سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا في ميناء إزمايل في أوديسا".وأضاف: "كما تم استهداف خزانات الوقود ومرافق البنية التحتية المستخدمة لتفريغ الشحنات العسكرية في ميناء إزمايل في أوديسا".وفي الأسابيع الأخيرة كثفت القوات الروسية استهداف الموانئ الأوكرانية، وأشارت إلى أن هذه الضربات تستهدف "تقليص الإمدادات العسكرية والاقتصادية للعدو"، في ظل استمرار تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا عبر الممرات البحرية.