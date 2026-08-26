واشنطن: لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم

وقال رايت في كلمة له، "نرغب بإنهاء برنامج النووي بالمفاوضات وعمليات تفتيش ".

وأضاف وزير الطاقة الأمريكي "هدفنا ألا تمتلك إيران أسلحة نووية وذلك من خلال المفاوضات والتفتيش أو استخدام القوة"، مردفا "لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم إلى الأبد".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التي تقوم بها ضد إيران قد تنتهي قريبا.