إيران بشأن العلاقة مع الصين: لا تحتاج إلى موافقة أحد

وفي حسابه على منصة "إكس"، أعاد قاليباف نشر منشور سابق من حساب المتحدث باسم الخارجية الصينية حول "يوم الإنزال الاقتصادي" الذي تتوعد به ضد .وجاء في بيان : " تعارض بشدة العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من ".وعلق رئيس على المنشور بالقول: "نرحب بالموقف المبدئي للصين الرافض للعقوبات غير القانونية المفروضة على إيران".وأضاف قاليباف: "إن الشاملة بين إيران والصين تقوم على الاحترام المتبادل، والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة، ورؤية مشتركة لعالم متعدد الأقطاب"، مؤكدا أن "هذه العلاقة لا تحتاج إلى موافقة أحد".