ايران: مواقعنا النووية لم تؤمن بعد للتفتيش ونواصل حالة الحرب

وأوضح إسلامي في تصريحات له، أن " لا يمكنها طلب تفتيش هذه المواقع قبل وضع ينظم التعامل معها، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش مستمرة في المنشآت التي لم تتعرض للقصف".وانتقد إسلامي، الوكالة لعدم إدانتها الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، معتبراً أن الضغوط الأميركية والإسرائيلية لإجراء عمليات التفتيش تهدف إلى معرفة نتائج الهجمات وأضرارها.