مركز بريطاني: نتوقع ان يواجه العراق تحديات متزايدة بعد العقوبات الأميركية على ايران

وقال مدير المركز توم كيتينغ، في تصريح نقلته وتابعته ، إن " ظل لفترة طويلة طريقاً فعالاً لإيران للالتفاف على العقوبات".وأضاف "مع زيادة تضييق الخناق على صلات بالنظام المالي الدولي، سيتسنى استغلال نقاط الضعف القائمة بدرجة أكبر"، موضحا انه "في هذا الصدد، يمكن للعراق ونظامه المصرفي وقطاعه المالي غير الرسمي توقع مواجهة تحديات متزايدة".وتابع ان "تبني نهج يستند إلى المحفزات بدلاً من الإجراءات العقابية قد يكون أكثر فاعلية"، لافتا الى انه "يمكن للولايات المتحدة، على سبيل المثال، تقديم مساعدة فنية للبنك المركزي والحكومة في العراق على نطاق أوسع في إطار استراتيجية تقوم على الجزرة بدلاً من العصا".فيما اكد نيل كويليام المشارك في مركز «تشاتام هاوس» للأبحاث الذي مقره إن "الضغط الأميركي رفع تكاليف ‌التعاملات المالية مع إيران ومخاطرها؛ ما المؤسسات العراقية على تحسين الامتثال"، موضحا ان "هذا الضغط لم يقطع علاقات العراق الاقتصادية مع إيران، التي ‌تتجاوز النظام المالي".وذكر ان "لدى دول مثل أو اقتصادات أكبر وقدرة أوسع على تحمل الضغوط، أما العراق فالبدائل والقدرة لديه أقل بكثير للصمود المالي"، لافتا الى ان "ضعفه ينبع بدرجة ما من حجم تجارته مع إيران، وبدرجة أكبر من اعتماده على استمرار الوصول إلى الهيكل المالي الذي تقوده ".