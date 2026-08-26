بعد نجل ترامب.. تفاصيل جديدة عن مخطط إيراني لاغتيال ابن نتنياهو

وبحسب ما نقلته شبكة "نيوزماكس" عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية مطلع على القضية، فإن الاستخبارات الإسرائيلية علمت بالمخطط في كانون الأول 2025، بعد الاشتباه بوجود عناصر إيرانية في تتابع تحركات يائير ومكان إقامته.ووفق الرواية ذاتها، صدرت تعليمات إلى يائير بمغادرة فلوريدا بشكل عاجل، قبل أن يعود لاحقاً إلى بصورة مفاجئة.وتأتي هذه المعلومات في وقت تصاعد فيه الجدل داخل إسرائيل حول مستوى الحماية الأمنية المخصصة لعائلة نتنياهو، بالتزامن مع الاستعداد للانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول.وكان نتنياهو قد تحدث عن محاولة إيرانية مزعومة لاستهداف أحد أبنائه، قائلاً إن "حاولت قتل أحد أبنائي"، من دون تحديد ما إذا كان المقصود يائير أم شقيقه أفنير، كما لم يقدم تفاصيل أو أدلة علنية بشأن الواقعة.وفي سياق متصل، وافقت لجنة وزارية معنية بشؤون جهاز في تموز على تمديد الحماية الأمنية لابني نتنياهو لمدة خمس سنوات، إلى جانب توفير حماية مدى الحياة لزوجته سارة، وذلك بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة.وتزامنت هذه التطورات مع تقارير أخرى عن تهديدات إيرانية طالت أفراداً من عائلتي نتنياهو والرئيس الأمريكي .