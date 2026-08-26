خبير الزلازل الهولندي يطلق تحذيرا جديدا

وكتب عالم الزلازل الذي تربط نظريته بين النشاط الزلزالي وتحركات الكواكب، على حسابه قي منصة "X": "يشهد النظام الشمسي اليوم تقاربا فلكيا بين الكواكب والقمر، أبرزها اقتران الزهرة وعطارد والمشتري".وأضاف هوغربيتس: "كما سيصطف عطارد مع الشمس والأرض غدا قبيل اكتمال القمر.. حيث يشهد النظام الشمسي أحداثا كثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، فترقبوا".كما أرفق تحذيره بصورة تظهر الكواكب ومقاييس عن الشمس.يذكر أن الباحث الهولندي هوغربيتس يرأس هيئة "استبيان النظام الشمسي" SSGEOS Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.وبدأ اسمه يبزغ بالتزامن مع الزلزال المدمر الذي ضرب في 6 فبراير 2023.واشتهر وقتها ولمع نجمه حين قال إنه تنبأ بذلك الزلزال "قبل وقوعه بثلاثة أيام".وانطلقت شهرته من وقتها، فأخذ يتوقع ويتنبأ بالزلازل، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ويربط تلك الأنشطة باقترانات الكواكب وحركتها.ويرفض معظم العلماء نظريات الباحث الهولندي، معتبرين أنها غير علمية، مؤكدين أن حركة ونشاط الزلازل على الأرض لا علاقة لها إطلاقا بالكواكب.