توقيف أفغاني في لبنان حاول تزويد إسرائيل بمعلومات عن حزب الله

وذكر الموقع أن توقيفه جاء أثناء إنجاز معاملة لدى الأمن العام، حيث أظهر الفحص الفني لهاتفه محاولته التواصل مع حسابات إسرائيلية، بينها حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.وبحسب المصادر، عرض الموقوف تزويد بمعلومات عن " " ومواقع في ، إلا أنه لم يتلقَّ أي تجاوب.وادعى مفوض الحكومة لدى ، القاضي ، على الموقوف بتهمة محاولة التخابر وتزويد إسرائيل بمعلومات، وأحاله إلى قاضية التحقيق العسكري الأول غادة بو لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.