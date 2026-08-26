ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية.. والمواجهة مع طهران بلا جدول زمني

وقال ، في تصريحات له، إن "قضت على البحرية الإيرانية"، ودمرت 20 زورقاً إيرانياً خلال الليلة الماضية.وأشار إلى أن القوة المالية الأميركية ستقود إلى "نصر كبير جداً" ضد ، مؤكداً أن بلاده حققت النصر في فنزويلا، وستحقق "نصراً كبيراً" في إيران قريباً.وأضاف ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، ولا يوجد جدول زمني محدد للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أنه "ليس في عجلة من أمره".كما اعتبر أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعّالتان، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني من تضخم كبير، فيما اتهم السلطات الإيرانية بسوء معاملة شعبها وقتل أعداد كبيرة من المحتجين.