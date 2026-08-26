رسائل قوية.. ماذا دار في الاتصال الهاتفي بين بوتين والشرع؟

وذكر بيان رسمي صادر عن الكرملين أن الجانبين بحثا الوضع الراهن للعلاقات الروسية السورية وآفاق تطويرها، وأكدا التزامهما بتعميق الحوار السياسي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن تهيئة الظروف الملائمة لتطبيع الأوضاع على المدى الطويل ودعم جهود إعادة الإعمار.وأشار البيان إلى أن المحادثات شهدت التأكيد على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 9 الجاري، والمتعلقة بإعادة تنظيم العمل في قاعدة "حميميم" الجوية ومركز التجميع والإمداد المادي والفني في ميناء "طرطوس" البحري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.من جانبها، أعلنت الرئاسة السورية أن الاتصال شهد توافقاً كاملاً على مواصلة التنسيق والتشاور على مختلف المستويات لمواجهة التحديات ومستجدات الأوضاع في المنطقة، مشيدةً بالموقف الروسي الثابت في دعم استقرار ومؤسساتها.