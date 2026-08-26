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باراك يصف اتفاق سوريا بـ"التاريخي" ويؤكد: خطة ترامب للشرق الأوسط مستمرة
دوليات
2026-08-26 | 06:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
75 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
وصف المبعوث الأمريكي إلى
سوريا
،
توم باراك
، اليوم الأربعاء 26 آب 2026، إعلان قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)
مظلوم عبدي
حلّ قواته ودمجها كاملاً بمؤسسات
الدولة السورية
بأنه "حدث تاريخي بكل المقاييس"، مؤكداً أن الاتفاق يُكرّس مبدأ "جيش واحد، حكومة واحدة، ودولة واحدة".
وكان قائد "قسد"،
مظلوم عبدي
، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء 25 آب 2026، الانتهاء الرسمي لمهمة تشكيله العسكري وحله كقوة مستقلة تمهيداً للاندماج الشامل في مؤسسات الدولة.
وقال
باراك
في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن "خطة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط مستمرة نحو تشكيل
سوريا
موحدة"، مشيراً إلى أن
القيادة الأمريكية
مهدت الطريق لاندماج "قسد" بشكل منظم في هيكلية الدولة، مما يحول انقسامات الماضي إلى شراكة وطن راسخة.
وأوضح باراك أن الاتفاق يضمن إدراج اللغة الكردية في المناهج التعليمية، وتأمين أدوار سياسية وقيادية فعالة لكل من مظلوم عبدي وإلهام أحمد داخل
الحكومة السورية
، تعبيراً عن التقدير لتضحيات المكون الكردي ومساهمته في استقرار المنطقة.
يُذكر أن هذا التطور الصادم يمثل النقطة الختامية للاتفاق الموقّع في آذار 2025 بين
الرئيس أحمد
الشرع وقوات "قسد"، وذلك بعد فترة من التوترات والمواجهات المسلحة التي شهدها مطلع العام الجاري وانتهت بفرض وقف إطلاق النار وتفعيل آليات الاندماج النهائي.
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