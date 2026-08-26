وكان قائد "قسد"، ، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء 25 آب 2026، الانتهاء الرسمي لمهمة تشكيله العسكري وحله كقوة مستقلة تمهيداً للاندماج الشامل في مؤسسات الدولة.وقال في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن "خطة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط مستمرة نحو تشكيل موحدة"، مشيراً إلى أن مهدت الطريق لاندماج "قسد" بشكل منظم في هيكلية الدولة، مما يحول انقسامات الماضي إلى شراكة وطن راسخة.وأوضح باراك أن الاتفاق يضمن إدراج اللغة الكردية في المناهج التعليمية، وتأمين أدوار سياسية وقيادية فعالة لكل من مظلوم عبدي وإلهام أحمد داخل ، تعبيراً عن التقدير لتضحيات المكون الكردي ومساهمته في استقرار المنطقة.يُذكر أن هذا التطور الصادم يمثل النقطة الختامية للاتفاق الموقّع في آذار 2025 بين الشرع وقوات "قسد"، وذلك بعد فترة من التوترات والمواجهات المسلحة التي شهدها مطلع العام الجاري وانتهت بفرض وقف إطلاق النار وتفعيل آليات الاندماج النهائي.