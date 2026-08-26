ولادة طفل بأربعة أذرع وأربعة أرجل في الهند

🇮🇳ÍNDIA: Chhatarpur, Madhya Pradesh :: Uma mulher teria dado à luz a um bebê com quatro braços e quatro pernas, uma condição rara que médicos dizem poder estar ligada a um desenvolvimento fetal incompleto. pic.twitter.com/uYFNqE4veW
— Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) August 25, 2026
🇮🇳ÍNDIA: Chhatarpur, Madhya Pradesh :: Uma mulher teria dado à luz a um bebê com quatro braços e quatro pernas, uma condição rara que médicos dizem poder estar ligada a um desenvolvimento fetal incompleto. pic.twitter.com/uYFNqE4veW