ترامب يتراجع عن تصريحات سابقة: المرشد الإيراني لم يمت

وقال في تصريحات له اليوم، "لا أعتقد أن المرشد الإيراني قد مات".وأضاف "حققنا النصر في فنزويلا وسنحقق نصرا كبيرا في قريبا جدا".وفي منتصف تموز الماضي، قال الرئيس الأمريكي ، إن هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد لم يعد على قيد الحياة.