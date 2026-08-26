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معركة الطماطم تطلي الشوارع بالأحمر (صور)
دوليات
2026-08-26 | 09:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
232 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
توافد الآلاف إلى بلدة بونيول
الإسبانية
اليوم للمشاركة في معركة الطماطم السنوية "لا توماتينا"، حيث غطوا البلدة الصغيرة باللون الأحمر باستخدام نحو 165 طنا من الطماطم شديدة النضج.
وشقت شاحنات محملة بالطماطم طريقها ببطء وسط الحشود، بينما كان أشخاص داخل صناديقها الخلفية يلقون الطماطم على المحتفلين، الذين كانوا بدورهم يقذفونها على بعضهم البعض. وسرعان ما تحولت قمصانهم البيضاء إلى اللونين الوردي والأحمر، بينما كانت الأغاني الشعبية تنطلق من مكبرات الصوت.
وتستمر هذه المعركة الفوضوية لأكثر من ساعة في البلدة، حيث تغطى المباني بالأغطية الواقية استعدادا للاحتفالات. ويقام المهرجان في آخر يوم أربعاء من شهر اب، وتعود أصوله إلى معركة طعام وقعت عام 1945.
وأصبحت احتفالية "لا توماتينا" تقليدا سنويا قبل أن يحظرها الديكتاتور الإسباني الجنرال فرانثيسكو
فرانكو
في خمسينيات
القرن
الماضي.
وساعد الاهتمام الإعلامي الذي حظي به المهرجان عبر التلفزيون في ثمانينيات القرن الماضي على تحويله إلى حدث وطني، ثم إلى مقصد يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وكان من المتوقع أن يشارك أكثر من 20 ألف شخص هذا العام، فيما أفادت
وكالة الأنباء الإسبانية
"إفي" هذا الأسبوع بأن نحو 40% من المشاركين خلال السنوات الثلاث الماضية كانوا من السائحين القادمين من خارج إسبانيا.
ويدفع المشاركون القادمون من خارج المنطقة 15 يورو (17.50 دولار) مقابل تذكرة الدخول. أما القاعدة الأولى والوحيدة فهي: سحق الطماطم قبل قذفها لتجنب الإصابات. ومع ذلك، يرتدي كثير من المشاركين نظارات سباحة وسدادات للأذن للحماية.
بمجرد انتهاء الساعة، يعلن صوت مدفع نهاية الاحتفالات، وتتوجه الحشود لغسل أنفسهم في حمامات جماعية قريبة. وبعد ذلك، تُغسل شوارع البلدة بخراطيم المياه.
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