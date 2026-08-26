ايران تضع شرطا واحدا لإعادة فتح مضيق هرمز

وقال المصدر أن "استمرار الحصار سيعني، وفق التقديرات ، تمسك بإغلاق المضيق واستخدامه كورقة ضغط في المفاوضات"، معتبرًا أن "النظرة الإيجابية التي أبدتها إسلام آباد بشأن وجود "بعض التقدم" في المحادثات الإقليمية لا تعني أن مستعدة للتراجع عن موقفها الأساسي بشأن طبيعة الترتيبات الأمنية والسيادية في المضيق".وقال المصدر إن "الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بإعادة فتح حركة الملاحة، وإنما بالخلاف حول طبيعة الضمانات التي يفترض أن تحكم حركة السفن، والجهة التي تمتلك صلاحية تنظيم المرور، إضافة إلى مستقبل الوجود البحري الأمريكي في المنطقة".وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الباكستاني، اليوم الثلاثاء، عقب ختام زيارة إلى طهران، أن بلاده وإيران أحرزتا "تقدمًا كبيرًا" في محادثات ركزت على الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران ومسار الوصول إلى السلام.وذكر بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن المحادثات التي جرت بين قائد الجيش منير والقيادة الإيرانية تناولت إجراءات منع المزيد من التصعيد، وإعادة فتح ، وإنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن.وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن السلام الإقليمي والسبل الكفيلة بالتوصل إلى تسوية للصراع من خلال التفاوض.