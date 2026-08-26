ساعتان لتعبئة السيارة.. طوابير الوقود تتفاقم في طهران وسط تشديد العقوبات الأميركية

وتزايدت المخاوف من خفض الدعم الحكومي للوقود، وسط تحذيرات من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مع تجاوز التضخم 10% وانخفاض إلى مستويات قياسية.وتأتي الأزمة بعد تعهد الأميركي سكوت بيسنت بفصل عن الاقتصاد العالمي، فيما أكد الرئيس الإيراني رفض بلاده الاستسلام للضغوط الأميركية.ورغم تدهور الأوضاع الاقتصادية، لا تزال المتاجر والصيدليات مزودة بالسلع، ولا توجد مؤشرات حتى الآن على تحول الاستياء الاقتصادي إلى احتجاجات جديدة.