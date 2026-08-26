إيران تدعو مجلس الأمن لرفض استخدام واشنطن تدابير قسرية وعقوبات

وقال عراقجي، "ندعو لرفض استخدام تدابير قسرية وعقوبات لإجبار الدول على تغيير مصالحها الاقتصادية".

وأعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التي تقوم بها ضد قد تنتهي قريبا.





وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا حربًا على إيران في 28 شباط الماضي، وفي حزيران الماضي وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية على جميع الجبهات، بما في ذلك ، إلا أنه في ليلة 8 تموز الماضي، استأنفت الولايات المتحدة غارات واسعة النطاق على إيران، متهمة إياها بانتهاك بنود الاتفاقيات المبرمة بشأن .