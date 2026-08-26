الطاقة الذرية تعلن إحراز تقدم إيجابي في المباحثات مع إيران

وأوضح غروسي أن هذا التقدم تحقق خلال الاتصالات بين المبعوثين الأمريكيين الخاصين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، والممثلين الإيرانيين.وقال غروسي في مؤتمر صحفي : "أعتقد أننا نجحنا في تحديد القضايا والمجالات التي سنعمل فيها معا، حتى نتمكن عندما يحين الوقت من طي هذه الصفحة".وأكد غروسي أن لا تزال تمتلك 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب.وفي وقت سابق، قال رئيس ، إن أي تفتيش للمراكز النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية يخضع لموافقات قانونية من البرلمان ووضع بروتوكولات أمنية محددة.وشدد إسلامي على أن طلب تفتيش هذه المواقع "غير مقبول" في الوقت الراهن.بينما أعلن وزير الطاقة الأمريكي رايت أن لا تستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامج نووي مدني لها، ولكن بشرط التخلي عما وصفه بـ"برنامج الأسلحة".