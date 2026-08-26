إيقاف ثلاثة مسؤولين في الخدمة السرية الأمريكية

وذكرت تقارير عدة أن المسؤولين الثلاثة يعملون في ، وقد جرى سحب تصاريحهم الأمنية، فيما يتولى مكتب المسؤولية المهنية التحقيق معهم في القضية.

وقال متحدث باسم الجهاز وفق صحيفة " بوست" إن الموظفين الثلاثة، وهم من غير العاملين في مجال إنفاذ القانون، أجبروا على إجازة إدارية إلى حين انتهاء التحقيق، مشيرا إلى أن الجهاز لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.



ولم يتضح بعد نوع المعلومات التي يجري التحقيق بشأنها، لكن القضية تأتي في وقت يشعر فيه بالغضب من تسريبات كشفت تفاصيل أمنية حساسة مرتبطة بالرئيس .



ومن بين المعلومات التي تم تسريبها تفاصيل حول قرار عدم استخدام طائرة Air Force One الجديدة التي أهدتها له لمغادرة عقب قمة ، بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بتهديد إيراني.



ووفقا للتقارير، غادر ترامب الطائرة الجديدة سرا عبر شاحنة مخصصة لنقل الطعام، قبل أن يستقل طائرة أخرى للعودة إلى .



كما كشفت تسريبات أخرى الشهر الماضي عن مخاوف داخلية تتعلق بالطائرة الجديدة، من بينها افتقارها إلى أنظمة متطورة مضادة للصواريخ، وهو ما أثار غضب البيت الأبيض.