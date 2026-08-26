تطور جديد في الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة

وبموجب ، يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ خلال 90 يوما ما لم يصدر مجلسا قرارا برفضها، وتسمح الاتفاقية، بحسب مسؤولين أمريكيين، للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، وإن كان تنفيذ ذلك سيستغرق عدة سنوات.ويأتي ذلك وسط خلاف بشأن ربط الاتفاق النووي بانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع ، وكان قد أعلن في تموز الماضي، أن الاتفاقية لن تنفذ ما لم تنضم إلى المبادرة التي أطلقها لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من ، رغم أن نص الاتفاق النووي نفسه لا يتضمن، وفق "سي إن إن"، شرطا يلزم السعودية بذلك.وأكد مسؤول في الإدارة أن موقف ترامب لم يتغير، وأن الاتفاقية لن تنفذ دون انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، من دون أن يوضح البيت الأبيض كيفية منع دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد مهلة الـ90 يوما.وقال وزير الطاقة الأمريكي رايت إن مفاوضات الاتفاق النووي ومسار اتفاقيات أبراهام ستجريان بالتوازي.وأثار تصنيف نص الاتفاق الذي أُرسل إلى الكونغرس على أنه سري كبيرا، إذ وصف مصدر مطلع الخطوة بأنها غير معتادة كثيرا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان النص الكامل للاتفاقية، المعروفة باسم "اتفاقية 123"، أو أي اتفاقيات جانبية، سينشر لاحقا، وكان مسؤول أمريكي قد أشار إلى وجود مذكرة جانبية ذات حساسية تجارية أو غيرها.كما أفاد مصدران مطلعان بأن تصنيف النص الكامل لاتفاقية نووية مدنية على أنه سري سيكون سابقة.وتتضمن الاتفاقية، وفق "سي إن إن"، آلية دراسة مشتركة قد تتيح للسعودية تخصيب الوقود النووي لمفاعلاتها المدنية دون اعتماد البروتوكول الإضافي المعتاد مع ، والذي يمنحها صلاحيات أوسع للتحقق من الأنشطة النووية.