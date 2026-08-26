الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تطور جديد في الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-574239-639233758891185755.jpg
تطور جديد في الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة
دوليات
2026-08-26 | 17:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
259 شوهد
أفادت "سي إن إن" بأن
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحالت، اتفاقية التعاون النووي المدني الموقعة مع
السعودية
إلى
الكونغرس
للمراجعة، وفق مسؤول أمريكي وعدد من موظفي الكونغرس.
وبموجب
قانون الطاقة الذرية الأمريكي
، يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ خلال 90 يوما ما لم يصدر مجلسا
الكونغرس
قرارا برفضها، وتسمح الاتفاقية، بحسب مسؤولين أمريكيين، للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، وإن كان تنفيذ ذلك سيستغرق عدة سنوات.
ويأتي ذلك وسط خلاف بشأن ربط الاتفاق النووي بانضمام
السعودية
إلى "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع
إسرائيل
، وكان
البيت الأبيض
قد أعلن في تموز الماضي، أن الاتفاقية لن تنفذ ما لم تنضم
الرياض
إلى المبادرة التي أطلقها
ترامب
لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من
الدول العربية
، رغم أن نص الاتفاق النووي نفسه لا يتضمن، وفق "سي إن إن"، شرطا يلزم السعودية بذلك.
وأكد مسؤول في الإدارة أن موقف ترامب لم يتغير، وأن الاتفاقية لن تنفذ دون انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، من دون أن يوضح البيت الأبيض كيفية منع دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد مهلة الـ90 يوما.
وقال وزير الطاقة الأمريكي
كريس
رايت إن مفاوضات الاتفاق النووي ومسار اتفاقيات أبراهام ستجريان بالتوازي.
وأثار تصنيف نص الاتفاق الذي أُرسل إلى الكونغرس على أنه سري
جدلا
كبيرا، إذ وصف مصدر مطلع الخطوة بأنها غير معتادة كثيرا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان النص الكامل للاتفاقية، المعروفة باسم "اتفاقية 123"، أو أي اتفاقيات جانبية، سينشر لاحقا، وكان مسؤول أمريكي قد أشار إلى وجود مذكرة جانبية ذات حساسية تجارية أو غيرها.
كما أفاد مصدران مطلعان بأن تصنيف النص الكامل لاتفاقية نووية مدنية على أنه سري سيكون سابقة.
وتتضمن الاتفاقية، وفق "سي إن إن"، آلية دراسة مشتركة قد تتيح للسعودية تخصيب الوقود النووي لمفاعلاتها المدنية دون اعتماد البروتوكول الإضافي المعتاد مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، والذي يمنحها صلاحيات أوسع للتحقق من الأنشطة النووية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الولايات المتحدة والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية للتعاون النووي
16:36 | 2026-07-22
ترامب: لن نقر الاتفاق النووي مع السعودية إلا إذا انضمت للاتفاقيات الإبراهيمية
08:25 | 2026-07-23
ترامب: أي اتفاق مع إيران سيحمل صيغة جديدة للولايات المتحدة
02:30 | 2026-06-01
عراقجي: انسحاب إسرائيل من لبنان جزء أساسي من الاتفاق مع الولايات المتحدة
03:28 | 2026-06-16
السعودية
الولايات المتحدة
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قانون الطاقة الذرية الأمريكي
الوكالة الدولية للطاقة
قانون الطاقة الذرية
الدولية للطاقة
الدول العربية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسماء المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع
سياسة
38.13%
06:19 | 2026-08-25
أسماء المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع
06:19 | 2026-08-25
قوة امنية عراقية تقبض على "زيد المحارب" في تركيا
أمن
24.1%
07:20 | 2026-08-25
قوة امنية عراقية تقبض على "زيد المحارب" في تركيا
07:20 | 2026-08-25
البرلمان يتجه لتعديل قانون التقاعد الموحد (وثيقة)
محليات
22.52%
08:23 | 2026-08-26
البرلمان يتجه لتعديل قانون التقاعد الموحد (وثيقة)
08:23 | 2026-08-26
نجم مسلسل "الأوراق المتساقطة" يعمل سائق شاحنة في أمريكا
فن وثقافة
15.25%
01:49 | 2026-08-26
نجم مسلسل "الأوراق المتساقطة" يعمل سائق شاحنة في أمريكا
01:49 | 2026-08-26
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2026 | 2026
13:07 | 2026-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2026 | 2026
13:07 | 2026-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-26
Live Talk
النباتات الطبية بين العلم والخرافة -Live Talk م٢ - الحلقة ٩٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-26
Live Talk
النباتات الطبية بين العلم والخرافة -Live Talk م٢ - الحلقة ٩٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2026 | 2026
13:07 | 2026-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2026 | 2026
13:07 | 2026-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-26
Live Talk
النباتات الطبية بين العلم والخرافة -Live Talk م٢ - الحلقة ٩٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-26
Live Talk
النباتات الطبية بين العلم والخرافة -Live Talk م٢ - الحلقة ٩٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
اخترنا لك
فيضان الهيمالايا على حدود نيبال والصين.. كيف تحولت المياه إلى موجة مدمرة؟
03:17 | 2026-08-27
12 قتيلا في الجزائر.. وجيجل الأكثر تضررا
01:41 | 2026-08-27
الولايات المتحدة تبحث مع الأوروبيين أمن مضيق هرمز
18:33 | 2026-08-26
إيقاف ثلاثة مسؤولين في الخدمة السرية الأمريكية
17:40 | 2026-08-26
الطاقة الذرية تعلن إحراز تقدم إيجابي في المباحثات مع إيران
16:01 | 2026-08-26
غداً.. رئيس وزراء قطر يزور طهران.. هذا ما سيبحثه
15:32 | 2026-08-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.