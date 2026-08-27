لدول الجوار.. إيران تقترح مبادرة أمنية مشتركة

صرح الرئيس الإيراني أن وإسرائيل شنتا الحرب على بلاده في أثناء المفاوضات مؤكدا أن لم تكن البادئة ودافعت عن نفسها بقوة معتبرا أن الدفاع عن فلسطين واجب.قال بزشكيان خلال " ": "أخاطبكم اليوم من إيران التي تعيش وسط حرب. شنت علينا والكيان الصهيوني الحرب أثناء سير المفاوضات مع لإيجاد حل دبلوماسي". وأضاف: "استشهد قائد البلاد وقادة ومسؤولون وعلماء وطلاب وتلاميذ ومواطنون عاديون، واستهدفت مدننا وبنيتنا التحتية. لم نكن البادئين بالحرب لكننا وقفنا بقوة أمام المعتدين علينا ودافعنا عن أنفسنا. دفاعنا عن بلادنا حق مشروع واستخدمنا هذا الحق".وأردف بزشكيان: "إيران ليست في موقع ضعف وتعرف كيف تدافع عن نفسها. دفاعنا عن إيران لا يعني معاداة الشعوب المسلمة أو الجيران. لا ينبغي أن تصبح أي أرض إسلامية منطلق اعتداء على أرض إسلامية أخرى، ولا يجوز لأي دولة إسلامية أن تبحث عن أمنها في زعزعة أمن جارتها. نمد أيدينا لجيراننا لبناء ترتيبات أمنية مشتركة، ليس من موقع ضعف بل من منطلق تجربة الحرب".