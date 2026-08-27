12 قتيلا في الجزائر.. وجيجل الأكثر تضررا

وقال والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، اليوم الخميس، في تصريح للصحفيين من ولاية بجاية إنه "تم تسجيل 12 ضحية عبر التراب الوطني.. 5 ضحايا في ولاية جيجل و 3 في تيزي وزو و 4 ضحايا على مستوى ولاية بجاية".وأضاف أن "الأحوال الجوية المضطربة وشدة هبوب الرياح حالت دون تدخل طائرات الإطفاء بالطرق الناجعة"، مشيرا إلى أنه "جرى التحكم في أكثر من 70 بالمائة من الحرائق".من جانبها، أعلنت مصالح الحماية المدنية إخماد 118 حريقا من أصل 182 تشهدها عدة مناطق في البلاد، مؤكدة أن عملية إخماد الحرائق متواصلة بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية.وفي تموز الماضي، شهدت بعض مناطق الجزائر حرائق أودت بحياة 6 أشخاص، حسبما أعلنته والجماعات المحلية والنقل.