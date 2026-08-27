موسكو تصعد ضد لندن: ردنا قد يطال مواقع عسكرية بريطانية

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم المواطنين البريطانيين إلى إدراك العواقب الوخيمة لسياسات حكومتهم، محذّرة من أن الاستمرار في دعم عسكريا قد يُدخل بلادهم في مواجهة مباشرة مع .وأضافت أن لم تكتفِ بتزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" المجنحة، بل تجاوزت ذلك إلى نقل البيانات التكنولوجية اللازمة لتجميع هذه الصواريخ، في "تصعيد خطير".وأشارت إلى تقرير صحيفة "لو فيغارو" مؤخرا نقلا عن شركة "سافران" كشف أن الشركة تعمل منذ أكثر من عام على تزويد صاروخ " " المجنح الأوكراني-البريطاني بأنظمة توجيه ومعدات ملاحية تمكنه من شن ضربات ضد روسيا.