ترامب: إيران في ورطة ومضيق هرمز مفتوح وقمنا بتنظيفه

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن في ورطة كبيرة، مشيرا الى أن مفتوح وتم تنظيفه، فيما قرر تغيير اسم المشتركة مع كندا.

وقال في كلمة له، " في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها"، مردفا "ما نقوم به بشأن إيران لا يعني أننا تخلينا عن الجانب العسكري".

وأضاف "لا نريد التحدث مع إيران ولا نسعى إلى عقد اجتماع معها"، معتبرا أن " مفتوح وقمنا بتنظيفه من الألغام بشكل كامل".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن سابقا عن بدء عملية اقتصادية ضد إيران، ووصفها بأنها ستكون "عزلة غير مسبوقة النطاق"، ودعا الحلفاء للانضمام إلى .