رضائي لرئيس وزراء قطر: إيران لا تثق بأمريكا

وقال مكتب رضائي، إن الأخير "أكد في لقائه رئيس وزراء أن لا تثق بأمريكا".

ولفت المكتب الى أن "رضائي أكد أن على تلبية شروط قبل فتح "، مضيفا "إذا بدأت أمريكا أي عمل ضدنا فستحل على مصالحها العسكرية والاقتصادية".



وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن سابقا عن بدء عملية اقتصادية ضد إيران، ووصفها بأنها ستكون "عزلة غير مسبوقة النطاق"، ودعا الحلفاء للانضمام إلى .