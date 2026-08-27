تعليق أمريكي على إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا

وقال في ، رداً على سؤال صحفي حول ما إذا كانت ستعاقب في حال استمرار أفعالها: "حسنا، هذا يعتمد على الأفعال اللاحقة. تتصرف روسيا بشكل جيد جدا فيما يتعلق بمضيق هرمز"، مضيفا أن "كل ما يفعلونه، نفعله نحن أيضا".وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه واشنطن وموسكو تقييم علاقاتهما التي تراجعت بشكل حاد في عهد الرئيس السابق ، لكنها تشهد حاليا تنسيقا في بعض الملفات الإقليمية، خاصة في الشرق الأوسط.وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أن إدارة بايدن "ارتكبت أخطاء" في التعامل مع روسيا، لكنه أكد أن إدارته تعمل على "إصلاح هذه الأخطاء".