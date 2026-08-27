​هذه الليلة وفجر الغد.. خسوف قمري أحمر يزين سماء العالم العربي

في الساعات الأخيرة من هذه الليلة الخميس 27 آب وفجر غد الجمعة 28 آب، سيكون القمر على موعد مع واحد من أعمق الخسوفات القمرية الجزئية خلال بضع سنوات من الآن؛ إذ سيدخل نحو 96.2% من قرصه في ظل الأرض عند ذروة الظاهرة، ليبدو معظم القرص بلون نحاسي مائل إلى الأحمر، بينما تبقى حافة صغيرة مضاءة بنور الشمس.





أما بالنسبة إلى العالم العربي، فالقصة مختلفة؛ إذ يأتي الخسوف في وقت متأخر من هذه الليلة وقبيل يوم غد الجمعة، ولذلك سيكون على الراغبين في الاستيقاظ فجرا والبحث عن القمر منخفضا في السماء الغربية.



في المشرق العربي، ستتاح فرصة مشاهدة وتصوير الخسوف في وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق والسعودية واليمن والصومال، لكن لفترة محدودة وقبل غروب القمر صباحا.



وتكون الفرصة أفضل في وليبيا ومصر والسودان، لكنها ستكون الأفضل في وغرب الجزائر وموريتانيا، حيث يمكن متابعة مراحل واسعة من الخسوف قبل غروب القمر، بينما تصبح المشاهدة أقصر كلما اتجهنا شرقا. وتصف الحدث بأنه خسوف جزئي عميق، وسيكون مرئيا من مناطق واسعة من الأمريكتين وأجزاء من أوروبا وأفريقيا وغرب .أما بالنسبة إلى العالم العربي، فالقصة مختلفة؛ إذ يأتي الخسوف في وقت متأخر من هذه الليلة وقبيل يوم غد الجمعة، ولذلك سيكون على الراغبين في الاستيقاظ فجرا والبحث عن القمر منخفضا في السماء الغربية.في المشرق العربي، ستتاح فرصة مشاهدة وتصوير الخسوف في وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق والسعودية واليمن والصومال، لكن لفترة محدودة وقبل غروب القمر صباحا.وتكون الفرصة أفضل في وليبيا ومصر والسودان، لكنها ستكون الأفضل في وغرب الجزائر وموريتانيا، حيث يمكن متابعة مراحل واسعة من الخسوف قبل غروب القمر، بينما تصبح المشاهدة أقصر كلما اتجهنا شرقا.

ففي عُمان والإمارات وقطر والبحرين وأجزاء من واليمن، لن يُرى سوى ما يُعرَف بالخسوف شبه الظل، وبسبب وقوع القمر عند الأفق الغربي، فلن يلاحظ سكان هذه البلدان أي تغير في إضاءته.



أما مرحلة الخسوف الجزئي المرئية فتبدأ (عند الجميع) غدا الجمعة 28 آب في حدود الساعة 05:33 فجرا بتوقيت المكرمة، وتبلغ الظاهرة ذروتها العالمية عند نحو 07:12 صباحا، عندما يكون الجزء الأكبر من القرص داخل ظل الأرض.

وبعد ذلك يتراجع الظل تدريجيا، لكنّ القمر يكون منخفضا جدا وقريبا من الأفق الغربي، مما يجعل اختيار موقع الرصد أمرا حاسما، ولذلك يُنصح باختيار مكان مرتفع أو مفتوح لا تحجب فيه المباني أو الجبال الأفق الغربي.