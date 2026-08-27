ترامب يغير اسم بحيرة أونتاريو ويلمح لإعادة تسمية محيطين

وقال ، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، وهو يمسك بقلم تحديد أحمر: "سنقوم بتغيير اسم ، اعتبارا من الآن، إلى بحيرة ".ويأتي هذا القرار في سياق حملة ضغوط أمريكية متصاعدة على كندا، حيث فرضت مؤخرا رسوما جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، ردت عليها بفرض رسوم انتقامية مماثلة.الى ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي ، الخميس، إلى إمكانية إعادة تسمية أو ، في استمرار لنهجه بـ "تعزيز الهيمنة الأمريكية" على الممرات المائية الاستراتيجية.وقال ترامب، ردا على أسئلة الصحفيين في ، إنه بعد إعادة تسمية إلى " "، "إذا فكرت في الأمر، لدينا " الأمريكي" ولدينا بحيرة "أمريكا"، الآن نحن بحاجة إلى محيط. لذا، ربما سيتعين علينا تغيير اسم المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. ربما سنعيد تسميتهما".وتأتي هذه التصريحات في سياق استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى إعادة تسمية المعالم الجغرافية لـ "تعزيز الهيمنة الأمريكية"، حيث سبق أن وقع ترامب أمرا تنفيذيا في 20 يناير 2025 بإعادة تسمية خليج إلى "الخليج الأمريكي"، وأعاد تسمية أعلى قمة في أمريكا الشمالية، جبل ، إلى "جبل ماكينلي".