سوريا.. تعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتعيين القائد العام لـ"قوات الديمقراطية" مستشارا لدى رئاسة الجمهورية.

وقالت وكالة " " الرسمية، " الشرع يصدر مرسوما بتعيين مستشارا لدى رئاسة الجمهورية".

وكان القائد العام لـ"قوات الديمقراطية" مظلوم عبدي أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، حل قواته واندماجهما في مؤسسات .