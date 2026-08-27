زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شرق خليج عدن

وأعلن معهد متخصص في رصد الزلازل، تسجيل بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر شرق ، في أحدث نشاط زلزالي تشهده المنطقة، وسط متابعة من مراكز الرصد للوقوف على تفاصيل الهزة وموقعها وعمقها.ولم تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.