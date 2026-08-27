روسيا تدعو "إسرائيل" إلى وقف المغامرات العسكرية

وقال نيبينزيا خلال جلسة حول الوضع في : "لا يمكن عدد من التحديات والعقبات الخطيرة التي تواجه جهود الشعب السوري والسلطات السورية لتحقيق الاستقرار الموثوق. في مقدمتها الأعمال العدوانية الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية".وأضاف "من الأمثلة الصارخة على ذلك ضربات الإسرائيلي على قاعدة أبو ظهور الجوية في محافظة إدلب في 18 أغسطس، وكذلك هجوم مسيّرة على سيارة في منطقة بيت جن، مما أسفر عن إصابة مدنيين".ولفت الى أن "هذه العمليات القتالية التي ينفذها ، إلى جانب استمرار احتلال الأراضي السورية، تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وسيادة الجمهورية العربية السورية، وتقوض جهود التسوية الشاملة في البلاد. وندعو إلى وقف المغامرات العسكرية".