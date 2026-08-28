زلزال يضرب شرقي خليج عدن

وأفاد المركز اليمني لرصد الزلازل والبراكين بأن المحطات الزلزالية سجلت الهزة في الساعة 12:07 بعد منتصف الليل، على عمق بؤري متوسط، وعلى مسافة 173 كيلومتراً من اليمنية.وجاء هذا النشاط الزلزالي القوي بعد يوم من تسجيل هزتين أرضيتين في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، بلغت قوتهما 4.0 و2.7 درجات، وعلى بعد 42 كيلومترا جنوب غربي مدينة عتق، بعمق 7 كيلومترات، وقد شعر بهما السكان المحليون.ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال الأخير، فيما تواصل الفرق المختصة رصد الوضع الزلزالي في المنطقة.