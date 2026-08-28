البنتاغون يعلن تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام

وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حقّقت القوات الأمريكية نقطة تحول كبرى في . لقد نجحنا في تحييد الألغام البحرية في المضيق".وصرّح بأن ممرات العبور المعترف بها دولياً في مضيق هرمز أصبحت خالية تماماً من الألغام الإيرانية، مؤكداً أنها مفتوحة حالياً أمام حركة الملاحة التي تشهد تزايداً ملحوظاً.ولفت كوبر إلى أن عمليات التطهير نُفذت خلال الأشهر الماضية "بدقة وهدوء" وفي ظروف وصفها بالصعبة والخطيرة.وأضاف أن 50 ألفا من الجنود الأمريكيين في المنطقة ينفذون مهمتين متزامنتين تتمثلان في فرض الحصار البحري على إيران والحفاظ على استمرار الملاحة عبر المضيق.وقال إن نظام فصل حركة المرور (TSS) في مضيق هرمز ينظم مسارات السفن في اتجاهات متعاكسة، مشبهاً إياه بالطرق السريعة البحرية التي تقلل مخاطر التصادم.وأضاف أن شاركت في إزالة الألغام بمساعدة غواصين من البحرية و"SEALs"، وقوات جوية، وساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل 750 مليون برميل نفط في عبور المضيق خلال الأشهر الماضية.وأكد أن الحصار البحري على ، الذي استؤنف منتصف يوليو، لم يسمح بمرور أي سفن نفطية إيرانية باستثناء أسباب إنسانية مع مشاركة أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات، وتم إجبار 75 سفينة على العودة.