وفاة ملك النرويج

وأعلن القصر الملكي في أن الملك رحل بسلام الساعة 06:35 صباحا بالتوقيت المحلي، في بالعاصمة.وشهدت الساعات التي سبقت الوفاة زيارة أفراد للملك، فيما توافد النرويجيون على إلقاء الزهور أمام القصر تعبيرا عن حبهم له.ويعد أول ملك نرويجي يولد في منذ الرابع عشر، وقد اعتلى العرش قبل 35 عاما، تاركا إرثا من التحديث والتقارب مع الشعب، إذ كسر التقاليد بالزواج من عامة الناس، وساهم في توحيد النرويجيين في أصعب الأزمات، خصوصا بعد هجمات أوسلو وأوتوييا عام 2011، حين ناشدهم ألّا يستسلموا للخوف.وسيخلفه على العرش ابنه الأمير هاكون، فيما يصفه المراقبون بـ"ملك الشعب" و"جد الأمة"، نظرا لتواضعه وقربه من المواطنين.وخلال فترة حكمه، جعل الملك هارالد النظام الملكي أكثر شفافية في الملفين المالي والصحي، وفقا للمؤرخ والمراسل الملكي أولي-يورغن شولسرود-هانسن.أما في السنوات الأخيرة، فقد واجهت العائلة المالكة تحديات صحية وفضائح، أبرزها ارتباط ولية ميت-ماريت بالمعتدي الجنسي الراحل ، وإدانة ابنها ماريوس هويبي بالاغتصاب، التي كان لها تأثير واضح على شعبية النظام الملكي، التي تراجعت وفق استطلاعات الرأي إلى 54%.يذكر أن الملك الراحل، الذي ولد في 21 شباط 1937، عاش طفولة مضطربة إبّان الحرب العالمية الثانية، حيث فر مع عائلته إلى السويد ثم ، وعاد إلى النرويج بعد انتهاء الحرب.وقد برز كرياضي ماهر، إذ مثل النرويج في ثلاث مرات، وناشطا بيئيا أسس الفرع النرويجي للصندوق العالمي للطبيعة.