بريطانيا تسجل أعلى معدل إقامة دائمة للمهاجرين

ووفقا لإحصاءات البريطانية، فإن هذه الزيادة نسبتها 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وشهدت الفترة نفسها تقديم عدد قياسي من طلبات الحصول على الجنسية البريطانية، حيث تجاوزت 315 ألف طلب، مسجلة بذلك أعلى مستوى في تاريخ الرصد، بزيادة 17% عن الفترة 2024-2025، في ظل إقبال متزايد من المهاجرين على الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة، وهو ما يعكس جاذبية السوق البريطانية للعمالة الماهرة.وأرجعت صحيفة "تايمز" هذه الزيادة إلى التدفق القياسي للعمال المهاجرين بعد إصلاحات السابق المرتبطة بالخروج من ، إلى جانب خطط وزيرة الداخلية لتمديد فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الحق الدائم من خمس إلى عشر سنوات، مما دفع العديد من المهاجرين إلى التقدم بطلباتهم قبل سريان القواعد الجديدة.