أكسيوس: نفوذ إيران في مضيق هرمز يتهاوى

وفي تفاصيل تقنية تعكس حجم التراجع الإيراني، أوضح مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" أن فاعلية الهجمات الإيرانية تراجعت بشكل حاد، إذ تعرضت 2% فقط من السفن العابرة للمضيق للإصابة خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى نجاح إجراءات الحماية والردع الأمريكية.ويرى المسؤولون في أن هذه التطورات تشكل "نقطة تحول" في مسار الصراع؛ إذ لا تقتصر نتائجها على تحقيق انفراجة تدريجية للاقتصاد العالمي المتضرر من اضطراب الملاحة، بل تمهد الطريق لفرض شروط أفضل في أي مفاوضات مستقبلية مع الجانب الإيراني.وفي مقابلة هاتفية مع "أكسيوس" جرت يوم الخميس، أكد الرئيس الأمريكي انفتاح المضيق للملاحة، قائلاً: "المضيق مفتوح الآن. الرد الإيراني ضعيف للغاية؛ إنهم يخشون ردنا بالمثل، وهذه هي المعادلة الأساسية التي تحكم الموقف حالياً، أما بقية التفاصيل فلا تهم".وعلى الصعيد الدبلوماسي، يسعى المفاوضون الأمريكيون لاستثمار هذا النفوذ العسكري المتزايد وحملة الضغط الاقتصادي والحصار لمعرفة مدى استعداد لتخفيف مواقفها المتصلبة. ووفقاً للتقرير، فإن باتت تعتبر الاتفاقات السابقة، بما في ذلك مذكرة التفاهم الموقعة في 17 حزيران/يونيو الماضي، "غير ذات صلة" بالواقع الجديد.كما قلل المسؤولون الأمريكيون من أهمية التحركات الدبلوماسية الموازية، واصفين المفاوضات الجارية بين وإيران بشأن ترتيبات إدارة المضيق بأنها مجرد "ضجيج في الخلفية" لا يؤثر على الواقع الميداني الذي باتت تسيطر عليه واشنطن.