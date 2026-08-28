أكسيوس: نفوذ إيران في مضيق هرمز يتهاوى

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
09:30 AM
الى
10:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هذه الليلة وفجر الغد.. خسوف قمري أحمر يزين سماء العالم العربي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-574371-639235126784029179.png
أكسيوس: نفوذ إيران في مضيق هرمز يتهاوى
دوليات
2026-08-28 | 07:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
كشف مسؤولون أمريكيون عن تحول استراتيجي في موازين القوى بمنطقة
مضيق هرمز
، مؤكدين نجاح
الجيش الأمريكي
تدريجياً، على مدار الشهرين الماضيين، في تقويض النفوذ الإيراني على الممر المائي الحيوي، والذي كان يمثل "الورقة الرابحة" الأقوى لطهران منذ اندلاع التوترات العسكرية في شباط/فبراير الماضي.
وفي تفاصيل تقنية تعكس حجم التراجع الإيراني، أوضح مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" أن فاعلية الهجمات الإيرانية تراجعت بشكل حاد، إذ تعرضت 2% فقط من السفن العابرة للمضيق للإصابة خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى نجاح إجراءات الحماية والردع الأمريكية.
ويرى المسؤولون في
واشنطن
أن هذه التطورات تشكل "نقطة تحول" في مسار الصراع؛ إذ لا تقتصر نتائجها على تحقيق انفراجة تدريجية للاقتصاد العالمي المتضرر من اضطراب الملاحة، بل تمهد الطريق لفرض شروط أفضل في أي مفاوضات مستقبلية مع الجانب الإيراني.
وفي مقابلة هاتفية مع "أكسيوس" جرت يوم الخميس، أكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
انفتاح المضيق للملاحة، قائلاً: "المضيق مفتوح الآن. الرد الإيراني ضعيف للغاية؛ إنهم يخشون ردنا بالمثل، وهذه هي المعادلة الأساسية التي تحكم الموقف حالياً، أما بقية التفاصيل فلا تهم".
وعلى الصعيد الدبلوماسي، يسعى المفاوضون الأمريكيون لاستثمار هذا النفوذ العسكري المتزايد وحملة الضغط الاقتصادي والحصار لمعرفة مدى استعداد
طهران
لتخفيف مواقفها المتصلبة. ووفقاً للتقرير، فإن
الإدارة الأمريكية
باتت تعتبر الاتفاقات السابقة، بما في ذلك مذكرة التفاهم الموقعة في 17 حزيران/يونيو الماضي، "غير ذات صلة" بالواقع الجديد.
كما قلل المسؤولون الأمريكيون من أهمية التحركات الدبلوماسية الموازية، واصفين المفاوضات الجارية بين
سلطنة عمان
وإيران بشأن ترتيبات إدارة المضيق بأنها مجرد "ضجيج في الخلفية" لا يؤثر على الواقع الميداني الذي باتت تسيطر عليه واشنطن.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
إيران تنسف مزاعم "اكسيوس": إدارة مضيق هرمز ستكون بقرار مشترك مع عُمان
11:42 | 2026-07-11
"اكسيوس": نحو 16 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال ليلة واحدة
10:09 | 2026-08-22
أكسيوس: الجيش الأمريكي شن ضربات على مواقع للحرس الثوري قرب مضيق هرمز
12:28 | 2026-07-12
ترامب مهدد بخسارة معركة النفوذ مع ايران
11:01 | 2026-08-05
أكسيوس
نفوذ إيران في مضيق هرمز يتهاوى
الإدارة الأمريكية
الجيش الأمريكي
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سومرية نيوز
سلطنة عمان
مضيق هرمز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
البرلمان يتجه لتعديل قانون التقاعد الموحد (وثيقة)
محليات
29.56%
08:23 | 2026-08-26
البرلمان يتجه لتعديل قانون التقاعد الموحد (وثيقة)
08:23 | 2026-08-26
اخر أيام آب.. امطار غزيرة ليومين متتاليين
محليات
27.08%
02:43 | 2026-08-27
اخر أيام آب.. امطار غزيرة ليومين متتاليين
02:43 | 2026-08-27
التربية تعلن نتائج اختبارات القبول للموهوبين والمتفوقين والمتميزين
محليات
22.48%
08:31 | 2026-08-27
التربية تعلن نتائج اختبارات القبول للموهوبين والمتفوقين والمتميزين
08:31 | 2026-08-27
التربية تحسم الجدل بشان انطلاق العام الدراسي
محليات
20.89%
02:22 | 2026-08-27
التربية تحسم الجدل بشان انطلاق العام الدراسي
02:22 | 2026-08-27
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
الأكثر مشاهدة
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
اخترنا لك
فيضانات النيبال: ارتفاع عدد القتلى إلى 547 وفقدان أكثر من 1400 شخص
07:41 | 2026-08-28
بريطانيا تسجل أعلى معدل إقامة دائمة للمهاجرين
05:12 | 2026-08-28
لحظات فرح تمنح بصيص امل لاطفال غزة من بين الخيام والمباني المهدمة (فيديو)
05:01 | 2026-08-28
مقتل شخصين في انفجار قنبلة أمام مبنى قصر العدل بالحسكة
04:34 | 2026-08-28
أفضل دولة للبقاء على قيد الحياة عند وقوع كارثة عالمية
03:12 | 2026-08-28
وفاة ملك النرويج
02:55 | 2026-08-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.