قوارب إيرانية تتجه نحو مضيق هرمز رداً على تصريحات ترامب

ونشرت الوكالة مقطعاً مصوراً يظهر عدداً من الأشخاص المسلحين على متن قوارب أثناء توجههم نحو المضيق.وجاء التحرك عقب نشر خريطة عبر منصة «تروث سوشيال» أدرج فيها ضمن ما وصفه بـ«أرض أميركية جديدة»، في خطوة أثارت رداً إيرانياً سريعاً.وأكد المتحدث باسم مقر خاتم المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، أن تواصل تصدير نفطها، مشيراً إلى استمرار استيراد الصينية نحو 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني، فيما اشترطت استجابة لمطالبها لإعادة فتح المضيق بشكل كامل.