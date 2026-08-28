المرشد الايراني يوجه رسائل للحكومة: ممنوع الإضرار بالتماسك الاجتماعي

وقال السيد الخامنئي في رسالته إن الحكومة تواجه "قيوداً ومؤامرات مختلفة للعدو الأمريكي-الصهيوني وتشديد العقوبات والحصارات"، مشيداً بإجراءاتها في تأمين السلع والخدمات وإصلاح المواقع المتضررة وإدارة قطاع الطاقة.وشدد على ضرورة إبراز قوة واقتدارها ونقاطها الإيجابية، محذراً من أن الإعلان عن نقاط الضعف في ظروف معينة قد "يشكل مساعدة كبيرة للعدو" ويثير القلق بين المؤيدين.وفي الشأن الاقتصادي، دعا إلى معالجة التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وتنشيط سوق السلع والخدمات، إلى جانب زيادة الاستثمار وتوجيهه نحو القطاعات المطلوبة، وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الدور المحوري للدولار ضمن السياسات الاقتصادية.وأكد أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي تمثل "المفتاح الأساسي" لمعالجة التحديات الاقتصادية، مع السماح بالاستيراد عند عدم كفاية الإنتاج المحلي.وفي محور آخر، شدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة والتماسك الاجتماعي، داعياً إلى مراعاة تأثير القرارات الثقافية والاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية على هذا التماسك.