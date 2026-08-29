في النيجر.. إطلاق نار وانفجارات قرب مقر الرئاسة ومطار نيامي

وقال مصدر أمني لـ"رويترز"، إن "إرهابيين" هاجموا مطار ديوري هاماني الدولي بالمدينة وحاولوا اختراق الطوق الأمني المحيط بمقر الرئاسة.وقال بانا واجانا إبراهيم عضو مكتب في النيجر نائب برلمان تحالف دول الساحل، على " "، إن "المهاجمين استهدفوا القاعدة 101، وهي منشأة عسكرية رئيسية في نيامي، لكن قوات الأمن استعادت السيطرة عليها"، وفق تعبيره.وكتب إبراهيم: "هجوم جبان آخر على ‌القاعدة 101، ومرة أخرى تأكدت قواتنا الدفاعية والأمنية أن الوضع تحت السيطرة".وقال مصدر أمني ثان لـ"رويترز"، إن قوات الأمن شنت عمليات تفتيش، مشيرة مقتل مهاجمين وفرار آخرين.وقال شاهد من "رويترز" إن إطلاق النار كان كثيفا ومستمرا حول القصر الرئاسي، بينما تجدد إطلاق النار حول مطار نيامي الدولي.ولم يتسن الحصول على تعليق حتى ‌الآن من الحكومة ⁠العسكرية في النيجر.ويحكم الجيش النيجر منذ انقلاب تموز 2023 الذي أطاح الرئيس ، ومنذ ذلك الحين نأت الحكومة العسكرية، بقيادة الجنرال ، بنفسها عن حلفائها الغربيين التقليديين وأقامت علاقات أوثق مع ، على غرار ⁠الحكومات العسكرية في مالي ‌وبوركينا فاسو المجاورتين.وشكلت الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل غرب إفريقيا تحالفا أمنيا وسياسيا، ⁠بعد أن سيطرت مجالسها العسكرية على السلطة في موجة انقلابات اجتاحت ⁠المنطقة.وتواصل الدول الثلاث محاربة تمردات مسلحة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و" "، رغم تعهدات حكامها العسكريين بتحسين الأوضاع الأمنية.وتأتي هذه الاضطرابات في الوقت الذي يشدد به في النيجر سيطرته على قطاع اليورانيوم، بعد أن استولى على أصول شركة "أورانو" الفرنسية.وفي الأسبوع الماضي، أعادت الحكومة تخصيص تراخيص استخراج اليورانيوم التي كانت مملوكة سابقا لشركتي "أورانو" و"جوفي إكس" لشركات مدعومة من الدولة، وفقا لمرسوم رسمي.وكانت النيجر موردا رئيسيا للوقود النووي إلى أوروبا، حيث كانت تمثل حوالي 15 بالمئة من إمدادات اليورانيوم لشركة "أورانو" عند التشغيل بكامل طاقتها، قبل أن يصادر المجلس العسكري أصول الشركة عام 2024.واستمرت الهجمات التي أسفرت عن ‌سقوط قتلى هذا العام في النيجر، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 44 مدنيا جنوب غربي البلاد في مارس، وهجوم قرب مطار نيامي في كانون الثاني.