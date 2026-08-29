بقضية فساد.. السجن 5 سنوات لرئيس الإكوادور السابق

وقالت في منشور على منصّة إكس إن ، الذي تولّى رئاسة الإكوادور بين العامين 2017 و2021، كان من بين 20 شخصاً دينوا في القضية المتصلة بإنشاء سدّ "كوكا كودو " الذي شيّدته شركة "سينوهيدرو" الصينية.وشغل مورينو منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الاشتراكي رافاييل خلال الفترة التي يُشتبه في أن وقائع الفساد حدثت فيها، بين العامين 2007 و2013.وخلف مورينو كوريا في الرئاسة بدعم منه، لكنه اختلف معه بعدما اتّجه نحو اليمين ووطّد علاقاته مع .وكان مورينو (73 عاماً) أعلن بالفعل عزمه استئناف الحكم الصادر في حقّه، والذي شمل أيضاً الحكم على زوجته وعدد من أقاربه بالسجن لمدة تقارب ثلاث سنوات بتهمة التواطؤ.وكان المدعون العامون طالبوا بإنزال عقوبة السجن ست سنوات ونصف سنة في حقّ مورينو، لافتين الى أن شركة "سينوهيدرو" دفعت رشى بلغت قيمتها الإجمالية 76 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 4% من تكلفة مشروع السد الكهرومائي.