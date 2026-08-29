أمريكا تحذر من التهافت على شراء ورق المرحاض وسط تصعيد تجاري مع كندا

وقالت متحدثة باسم الرابطة، إن سلاسل توريد المناديل الورقية في مصممة لتلبية احتياجات الأسر بشكل موثوق، محذرة من أن الارتفاع المفاجئ في الطلب قد يضغط على منظومة التوريد.وتعتزم كندا فرض رسوم جمركية انتقامية اعتباراً من 8 ايلول، رداً على الرسوم الأمريكية، تشمل لفائف ورق المرحاض ومنتجات ورقية أخرى، بنسب تتراوح بين 25 و50%، إلى جانب عدد من السلع الاستهلاكية.