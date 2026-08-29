مقتل جندي أمريكي في ألمانيا

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع قرب بلدية غيبينباخ، عندما كان الجندي وزميله، البالغ 30 عاماً، يقودان سيارتين رياضيتين بسرعة عالية على طريق مبلل، قبل أن يفقدا السيطرة وينحرفا إلى المسار المقابل، حيث اصطدما .وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران في الشاحنة وإحدى السيارتين، فيما توفي الجندي في موقع الحادث بعد أن حوصر داخل مركبته المحطمة.وتمكن سائق الشاحنة وقائد السيارة الأخرى من الخروج، وأصيبا بجروح طفيفة، بينما فتحت الشرطة تحقيقاً للاشتباه بتنظيم سباق سيارات محظور، وتواصل السلطات إجراء التحقيقات الفنية لتحديد ملابسات الحادث.