بلا مركبات.. ماذا يعني "دمشق تتنفس"؟

وتستعد المناطق الواقعة داخل سور دمشق القديمة لخوض تجربة فريدة عبر فعالية "دمشق تتنفس"، والتي تمتد لـ24 ساعة متواصلة، ابتداء من ليلة غد الأحد وحتى يوم الإثنين 31 اب.وتقوم الفكرة على إغلاق المنطقة أمام السيارات والدراجات النارية وجميع الآليات، في مسعى واضح لتخفيف حدة الازدحام والتلوث والضجيج، وتخصيص مساحة تتسم بالأمان والراحة للسكان والزوار والمشاة.ولا يقتصر الإجراء على منع المركبات فحسب، بل يشمل توفير وسائل نقل بديلة تسهل وصول الأهالي والزوار، مع ضمان استمرار عمل المحال التجارية والمطاعم والمنشآت السياحية والحرفية بشكل اعتيادي وطبيعي.وفي هذا السياق، أوضح مدير في محافظة دمشق أمجد فرخ، أن "الغاية من هذه الخطوة هي اختبار نموذج حديث لإدارة الحركة داخل المدينة. ويسمح هذا النموذج للمشاة بالتنقل في بيئة خالية من الازدحام والتلوث والضجيج، مما ينعكس بشكل إيجابي على تجربة السكان والزوار في أحد أكثر أحياء دمشق كثافة سكانية وحركة".وأشار إلى أن "التجربة ستخضع لتقييم دقيق بعد انتهائها، بالتعاون مع الجهات المعنية".وسيركز التقييم على مستوى الالتزام عند المداخل، وانسيابية حركة المشاة، وتأثير الإغلاق على حركة المرور في المدينة ومحيطها، فضلا عن كفاءة وسائل النقل البديلة.كما سيتم جمع ملاحظات السكان والتجار وأصحاب الفعاليات والزوار، بهدف تحديد نقاط القوة ومعالجة التحديات، والاستفادة من النتائج في تطوير الخطوات المستقبلية.من جانبه، طلب أمجد من السكان وأصحاب المحال إخراج سياراتهم المركونة داخل قبل بدء موعد الإغلاق. وقد تم تخصيص كراجات النصر والصوفانية والزين، بالإضافة إلى الموقف الواقع بجوار محطة طيبة للوقود والمقابل لساحة باب توما، لاستقبال سيارات القادمين.ولتسهيل الوصول، ستعمل حافلة لنقل الأشخاص من موقف محطة طيبة إلى ساحة باب توما. كما ستتوفر خدمة نقل كهربائي مجانية تخدم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من صعوبة في الحركة والأطفال، وذلك عبر مسارين محددين داخل المدينة القديمة.ويمتد المسار الأول بين دمشق والجامع الأموي ومنطقة البزورية في كلا الاتجاهين، بينما يربط المسار الثاني بين ساحة باب توما ومنطقة وقوس باب شرقي وصولا إلى ساحة باب توما.وفي سياق متصل، لا يشمل قرار المنع المركبات التابعة للشرطة والإسعاف والإطفاء والدفاع المدني والخدمات العامة، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية والاستجابة الفورية للحالات الطارئة طوال فترة الفعالية.