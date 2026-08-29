القضاء الأميركي: ترحيل طلاب أجانب بسبب مواقفهم المؤيدة لفلسطين غير دستوري

وقالت قاضية المحكمة الجزئية في سان ، وايز، إن استهداف غير الأميركيين بسبب آرائهم يمثل انتهاكاً للدستور، محذرة من أن مثل هذه السياسات قد تدفع أفراد المجتمع إلى الرقابة الذاتية خوفاً من انتقام الحكومة.وركز الحكم على إجراءات اتخذتها منذ مارس 2025، شملت إلغاء تأشيرات واحتجاز أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات، ومن بينهم خريج .وجاء الحكم في دعوى رفعتها صحيفة "ستانفورد ديلي" الطلابية، التي قالت إن بعض كتابها من حاملي التأشيرات أحجموا عن تغطية الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين خشية إجراءات .ويأتي القرار بعد حكم مماثل أصدره قاضٍ اتحادي في ، اعتبر فيه أن سياسات الإدارة المتعلقة بإلغاء تأشيرات واحتجاز وترحيل طلاب وأكاديميين أجانب بسبب نشاطهم للفلسطينيين غير دستورية.