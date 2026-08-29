تركيا تفقد سحرها السياحي.. الأسعار المرتفعة تدفع السياح نحو وجهات أرخص

وأظهرت بيانات انخفاض أعداد السياح الوافدين بنسبة 3.6% في مايو/ ايار، و4% في يونيو/ حزيران، و0.3% في يوليو/ تموز على أساس سنوي، مع تسجيل تراجع ملحوظ في أعداد الزوار الأوروبيين.ويرتبط ارتفاع كلفة السياحة جزئياً بسياسة سعر صرف الليرة، التي تهدف إلى كبح التضخم، لكنها تجعل الأسعار أعلى بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية.وبحسب شركات سياحية، بدأت وجهات مثل والجبل الأسود وتونس تجذب جزءاً من الطلب الذي كان يتجه إلى ، فيما بات بعض الأتراك يفضلون قضاء عطلاتهم خارج البلاد بسبب ارتفاع كلفة السياحة المحلية.ورغم تراجع أعداد الوافدين، ساهم ارتفاع إنفاق السياح في الحفاظ على إيرادات القطاع، الذي شكل نحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي التركي خلال 2025.