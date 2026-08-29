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تركيا تفقد سحرها السياحي.. الأسعار المرتفعة تدفع السياح نحو وجهات أرخص
دوليات
2026-08-29 | 11:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
322 شوهد
تواجه
تركيا
تراجعاً في أعداد السياح مع ارتفاع تكاليف العطلات، ما يهدد سمعتها كوجهة سياحية منخفضة التكلفة، رغم استمرار تدفق الزوار الأجانب.
وأظهرت بيانات
وزارة الثقافة والسياحة التركية
انخفاض أعداد السياح الوافدين بنسبة 3.6% في مايو/ ايار، و4% في يونيو/ حزيران، و0.3% في يوليو/ تموز على أساس سنوي، مع تسجيل تراجع ملحوظ في أعداد الزوار الأوروبيين.
ويرتبط ارتفاع كلفة السياحة جزئياً بسياسة سعر صرف الليرة، التي تهدف إلى كبح التضخم، لكنها تجعل الأسعار أعلى بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية.
وبحسب شركات سياحية، بدأت وجهات مثل
سلوفينيا
والجبل الأسود وتونس تجذب جزءاً من الطلب الذي كان يتجه إلى
تركيا
، فيما بات بعض الأتراك يفضلون قضاء عطلاتهم خارج البلاد بسبب ارتفاع كلفة السياحة المحلية.
ورغم تراجع أعداد الوافدين، ساهم ارتفاع إنفاق السياح في الحفاظ على إيرادات القطاع، الذي شكل نحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي التركي خلال 2025.
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