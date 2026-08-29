قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريف دمشق الغربي

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، مساء السبت، ريف دمشق الغربي في .

وقالت وسائل إعلام دولية، "الجيش الإسرائيلي يستهدف بثلاث قذائف مدفعية تلة باط الوردة بمحيط بيت جن في ريف دمشق الغربي". وأضافت "ثلاث غارات تستهدف بلدة بيت جن في ريف دمشق"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.