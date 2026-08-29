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أنقرة تستدعي السفير الأوكراني بعد هجمات على سفن تركية بالبحر الأسود
دوليات
2026-08-29 | 12:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
219 شوهد
أفادت مصادر في
وزارة الخارجية التركية
، باستدعاء السفير الأوكراني لدى
أنقرة
ناريمان
دجيليالوف اليوم السبت، على خلفية الهجمات التي استهدفت سفنا مدنية تركية في مياه
البحر الأسود
.
ونقلت قناة "TRT Haber" التركية، عن المصادر أن الدبلوماسيين الأتراك شددوا خلال الاجتماع على أن الالتزام بتدابير السلامة في المنطقة هو شرط إلزامي، ولم يتم الإبلاغ عن حالة الأطقم ومدى الأضرار التي لحقت بالسفن حتى الآن.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد هجومين متتاليين على سفن تركية: الأول في 26 أغسطس استهدف السفينة "ليدر
بوردو
مافي" في منطقة توابسي، والثاني في 27 أغسطس استهدف السفينة "ليدر كوجاتيبي" التي كانت متجهة لقطر السفينة الأولى.
وكان رئيس
مجلس إدارة
شركة "ترانسبوسفور" للملاحة البحرية، مصطفى جان، قد صرح في 25 أغسطس بأن
تركيا
قد تخسر ما يصل إلى 20 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر في حالة استمرار الهجمات الأوكرانية على السفن في
البحر الأسود
. كما أشار إلى أن عدد السفن المارة عبر
المضائق التركية
قد انخفض بشكل حاد.
وتأتي هذه الهجمات في وقت تتصاعد فيه التوترات في البحر الأسود، حيث تستمر
كييف
باستهداف السفن المدنية في البحر، زاعمة أنها مرتبطة بالنقل العسكري الروسي.
وأثارت هذه الحوادث مخاوف اقتصادية وأمنية كبيرة في
أنقرة
، خاصة مع تزايد الاعتماد التركي على الملاحة في البحر الأسود والمضائق التركية كشريان حيوي للتجارة والنقل.
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