أنقرة تستدعي السفير الأوكراني بعد هجمات على سفن تركية بالبحر الأسود

ونقلت قناة "TRT Haber" التركية، عن المصادر أن الدبلوماسيين الأتراك شددوا خلال الاجتماع على أن الالتزام بتدابير السلامة في المنطقة هو شرط إلزامي، ولم يتم الإبلاغ عن حالة الأطقم ومدى الأضرار التي لحقت بالسفن حتى الآن.ويأتي هذا الاستدعاء بعد هجومين متتاليين على سفن تركية: الأول في 26 أغسطس استهدف السفينة "ليدر مافي" في منطقة توابسي، والثاني في 27 أغسطس استهدف السفينة "ليدر كوجاتيبي" التي كانت متجهة لقطر السفينة الأولى.وكان رئيس شركة "ترانسبوسفور" للملاحة البحرية، مصطفى جان، قد صرح في 25 أغسطس بأن قد تخسر ما يصل إلى 20 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر في حالة استمرار الهجمات الأوكرانية على السفن في . كما أشار إلى أن عدد السفن المارة عبر قد انخفض بشكل حاد.وتأتي هذه الهجمات في وقت تتصاعد فيه التوترات في البحر الأسود، حيث تستمر باستهداف السفن المدنية في البحر، زاعمة أنها مرتبطة بالنقل العسكري الروسي.وأثارت هذه الحوادث مخاوف اقتصادية وأمنية كبيرة في ، خاصة مع تزايد الاعتماد التركي على الملاحة في البحر الأسود والمضائق التركية كشريان حيوي للتجارة والنقل.