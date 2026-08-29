الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصرين من حركة حماس

وقال الجيش الإسرائيلي إن العنصرين هما هاني مزلوم، الذي وصفه بأنه قائد فصيل في قوة النخبة، وحسن حسن ، الذي قال إنه كان قناصا في الجناح العسكري لحماس.وبحسب البيان الإسرائيلي، شارك الاثنان أيضا في تجارة وتوفير وسائل قتالية لعناصر الحركة.